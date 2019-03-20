Нахлыстовая рыбалка в последнее время стала пользоваться успехом среди рыболовов. Связанно это с тем, что ловлю можно осуществлять на протяжении всего периода открытой воды. Ловить можно различную рыбу: хариуса, лосося, красноперку, окуня, плотву. Не редки случаи поимки карпа, карася и даже осторожного жереха.

Конструктивные особенности снасти

Успех ловли нахлыстом во многом зависит от правильного подбора каждого элемента оснастки. Снасть для нахлыста состоит из:

Удилища; Катушки; Шнура; Подлеска; Приманки.

При выборе элементов оснастки не следует экономить. При подготовке оснастки не следует использовать лишние элементы, по возможности нужно ограничиваться и количеством узлов. В процессе ловли могут потребоваться и некоторые вспомогательные элементы:

Карабины; Дополнительные поводки; Коннекторы; Поплавки.

ВАЖНО! Снасть должна быть удобной в использовании и легкой, отличаться максимальной чувствительностью.

Выбираем удилище для нахлыста

Итак, важно знать, что для нахлыстовой рыбалки сегодня предлагаются различные варианты удилищ, различающихся между собой на классы. С повышением этого показателя увеличивается устойчивость снасти к эксплуатационным нагрузкам.

Сегодня предлагаются в большом ассортименте удилища для нахлыстовой ловли, что позволит подобрать вариант с учетом индивидуальных пожеланий и условий предстоящей эксплуатации. Отметим, что удилища между собой различаются не только длиной, но и классом. Начинающему рыболову можно порекомендовать снасть 6-7 класса – это достаточно для ловли рыбы весом до 4-х кг.

Обратившись в рыболовный магазин с желанием купить удочку для нахлыста, вам будут предложены модели, состоящие из 2-4 колена, здесь важно знать, что:

Двухколенные удочки выгодно отличаются повышенной прочностью, связанно это с минимальным количеством соединений; Удилища, в конструкции которых предусматривается больше чем два колена менее надежны. Но их главное преимущество длина — она позволяет выполнять точные забросы легкой приманки на значительные расстояния.

При выборе нахлыстового удилища особое внимание следует уделить на материал, из которого изготовлен бланк. Сегодня производители предлагают модели, в производстве которых применялся бамбук, углепластик, стеклопластик. Каждый из вариантов отличается своими преимуществами и особенностями. Главное чтобы выбранная удочка была достаточной жесткости.

Следующий момент – это длина. Параметр важный, поскольку от этого во многом, зависит на какое расстояние, получится выполнять забросы. В зависимости от класса нахлыстового удилища длина может находиться в пределах 2,1-3,6 метра. Отметим, что в зависимости от длины будет изменяться количество пропускных колец от 5 до 11 штук.

Удочки до второго класса имеют длину всего 2,1 метра, они рассчитаны на короткие забросы легких приманок. Снасти от 3 до 6 класса предлагаются длиной 2,1-2,7 метра. Из этой категории следует выбирать снасти начинающим рыболовам. Удилища от 6-го класса имеют длину 3,4 метра, они позволяют использовать тяжелые приманки и выполнять сверхдальние забросы.

Строй

Следующий важный момент, которым различаются все модели удилищ для нахлыстовой ловли, является строй. По параметру бланки различаются на типы:

Быстрый строй. Они удобны для совершения точных и дальних забросов. Такие снасти подойдут для опытных рыболовов, которые в совершенстве владеют всеми техниками заброса; Средне-быстрый строй. Рассчитаны такие удочки для ловли с использованием тяжелых приманок, они требуют быстрой и жесткой работы; Средний строй. Удилища относятся к универсальным моделям они подходят для ловли с использованием различных по весу приманок, вне зависимости от того в каких условиях осуществляется рыбалка; Медленный строй. Особенно выгодно их использование в безветренную погоду, если требуется ловля на средней дистанции. При забросе такой снасти от рыболова требуется плавность движений.

Начинающему рыболову можно порекомендовать начинать осваивать ловлю с использованием снасти, бланк которой имеет средне-быстрый или средний строй.

Катушка для нахлыстовой ловли

Если вы только начинаете осваивать этот новый для себя вид рыбалки, то рекомендуется подобрать вариант катушки с регулируемым тормозом. Отметим, что главная задача тормоза это исключать свободное спускание шнура при сильном рывке пойманной рыбы. Главное, чтобы подобранная катушка по весу соответствовала весу используемой для ловли удочки. Сегодня предлагаются для нахлыстовой рыбалки:

Мультипликаторные; Автоматические; Обычные.

Вне зависимости от выбранного варианта катушки, важно учесть, что на этот элемент приходится большая нагрузка во время рыбалки. Основные требования, предъявляемые к катушке для нахлыста:

Небольшой размер; Легкость и прочность; Простота и надежность конструкции; Динамическая сбалансированность; Устойчивость к коррозии.

При выборе катушки следует ориентироваться на класс удилища, только при условии правильного выбора, можно рассчитывать, что во время ловли будет гарантироваться удобство и легкость выполнения всех процессов.

Нахлыстовый шнур

Самой дорогой частью оснастки нахлыстовой снасти является именно шнур, связанно это с его относительно быстрым износом при активной рыбалке. Сегодня в рыболовных магазинах предлагаются тонущие и плавающие варианты шнура. Начинающим рыболовам рекомендуется осваивать процесс с использованием плавающего шнура, его легче забрасывать и контролировать во время рыболовной ловли.

Обязательным условием является наличие дополнительного шнура (бэкинг), его применяют для ловли крупной рыбы, а также для тренировочных забросов. Начинающему рыболову следует всегда иметь два комплекта: для рыбалки и для тренировок.

Различаются шнуры для нахлыстовой ловли классами, рассмотрим их особенности подробно:

Шнуры до третьего класса используются для поимки некрупной рыбы, применяются маленькие приманки. Шнуры 4-5 класс рассчитаны на ловлю с использованием мушек среднего размера, средний заброс до 16 метров. Относятся они к легким; Шнуры 6-7 класса рассчитаны на выполнение забросов дальностью до 20 метров. С их помощью можно даже продолжать ловлю в ветряную погоду; Для ловли лосося и другой крупной рыбы применяют шнуры класса 8-9, их использование позволяет выполнять точные забросы на расстояние 22-25 метров.

Подбирается шнур в каждом случае индивидуально, но отметим, что он обязательно должен соответствовать классу удилища, на котором планируется его использовать. Относительно цветового оформления, то здесь рекомендуется для начала белые варианты, поскольку их хорошо видно в воде при любой погоде.

Кроме этого при выборе шнура важно учитывать, что все предлагаемые варианты различаются на два типа:

Двухконусные (рассчитаны на выполнение заброса мушки, на небольшое расстояние до 12 метров);

Одноконусные (для заброса приманки на значительные расстояния от точки ловли).

После рыболовной ловли следует, используя специальное средство, которое может предлагаться в комплекте очистить поверхность шнура от излишней влаги – это позволит несколько продлить его эксплуатационные показатели.

Поводок и подлесок для нахлыстовой снасти

Подлесок всегда подбирается с уменьшением по отношении к сечению основного шнура. Уменьшение можно начинать от 0,5 мм, заканчивая 0,2 мм. Толстой стороной подлесок крепится к шнуру, к тоньшей – мушка.

Отметим, что планируя рыбалку всегда нужно иметь с собой достаточный набор подлесков относительно длины. Так, к примеру, во время ловли в ветряную погоду предпочтительнее использовать короткие подлески.

После серии забросов нужно обязательно проверять состояние шнура на предмет образования узелков. Их наличие не желательно, поскольку это снижает разрывную прочность. Поэтому если на подлеске появится узелок, его рекомендуется сразу заменить новым.

Варианты мушек для ловли нахлыстом

Итак, в рыболовном чемоданчике должен находиться достаточный набор приманок. Сегодня предлагаются в ассортименте мокрые и сухие мушки. Они предназначены для ловли в определенных условиях и конкретной рыбы.

Начинать осваивать процесс удобнее с использованием крупных размеров, а именно 6, 4,5, 3,5. Постепенно можно переходить на мушки меньшего размера, но отметим, что чем меньшего размера используется приманка, тем более чувствительной должна быть снасть в целом.

Начинающему рыболову можно порекомендовать два следующих варианта, который отличаются универсальностью:

Сухая Wickham’s Fancy (золотистого оттенка); Мокрая March brown (коричневая). Kola Salmon Fly Fishing Tackle.

С их помощью можно не только научиться выполнять точные забросы, но и рассчитывать на поимку нескольких трофеев.

После рыбалки все мушки, которые были задействованы в рыболовном процессе необходимо как следует просушить. Если приманка потеряла свой первоначальный вид, например, слиплись перышки, то вернуть мушке привлекательности, можно, если подержать ее над паром.

Вязание мушек, видео

Какую рыбу ловят нахлыстом, используя мушки

Итак, мушки – это высокоэффективные приманки, которые отлично подходят для ловли различной рыбы, которая водится в реках. Чаще всего на мушки можно поймать следующих рыб:

. Применяются мокрые и сухие варианты рыб. Могут использоваться одновременно оба варианта. В этом случае сухая мушка является сигнализатором поклевки. Рыба чаще атакует мокрую мушку. Лучше всего по хариусу работают мягкие мушки с красным или желтым брюшком. Для ловли в мутной воде выбор следует останавливать на оранжевых или розовых вариантах оттенков; Жерех. Для ловли этого хищника наилучшим решением являются – вабики. В конструкции такой приманки может одновременно находиться 2-3 крючка, которые маскируются мехом или белыми перьями. Кроме этого применяются стримеры и мокрые мушки. Жереха больше привлекают приманки желтого, голубого, белого или розового светового оформления или удачное сочетание этих расцветок; Красноперка. Используются преимущественно стримеры желтого, белого и серого оттенков. Во время рыболовного процесса одновременно может применяться две приманки; Голавль. Ловля преимущественно выполняется на различные варианты мокрых мушек. При хорошей активности рыбы цвет наживки значения не имеет, вор всех других случаях во время ловли необходимо постоянно экспериментировать не только размерами мушки, но и цветом; Елец. Поймать эту осторожную рыбу можно при помощи сухой мушки крупного размера темного оттенка; Окунь. Для ловли окуня подготавливается оснастка с несколькими нимфами или мокрыми мушками. Выбирать рекомендуется приманки белого, красного или черного оттенков. Форель. Используются крючки 6 размеров. Сухие мушки блеклых оттенков.

Выбирая мушки для рыбалки необходимо учитывать тип насекомых, который в данный момент находится в окрестностях акватории. Исходя из этого, приобретаются или изготавливаются самостоятельно варианты мушек, которые внешне должны иметь сходство с насекомыми, которыми питается рыба.

Нахлыстовая рыбалка: особенности и техника

Начинать рыболовный процесс следует с поиска перспективного места. Конечно, все зависит от объекта ловли, поскольку у каждой рыбы свои излюбленные места. Следующий важный момент – это выбор приманки. Наживки для ловли подбираются исходя из рыбы, которую планируется ловить, а также от сезонных и погодных условий. Техника ловли на мушки разделяется на следующие составляющие:

Заброс. Мушка забрасывается при помощи снасти на несколько метров дальше от перспективного места. Проводка мушки выполняется равномерно к себе или на снос по течению; Придание приманке игры. Во время проводки можно выполнять подтягивание, придерживание или притопление шнураопукание или поднятие удилища. Все это будет придавать мушке дополнительной игры, которая привлекает объект ловли; Подсечка и вываживание. Почувствовав удар или зацеп, а именно так чаще выражается поклевка, должна следовать незамедлительная подсечка. В процессе вываживания следует стараться обводить возможные участки зацепа (густая трава, коряги иные препядствия).

Преимуществ нахлыстовая ловля перед другими способами ловля имеет большое количество. При условии, что снасть правильно подготовлена, приманки выбраны с учетом всех требований можно всегда будет рассчитывать на хороший улов в летний или весенний период даже при низкой активности рыбы.

Принцип выполнения и методы забросов

Разобравшись с вопросами подготовки снасти для нахлыстовой рыбалки, определившись с приманками, можно приступать к самому интересному, а именно к освоению техники забросов. Разделяют нахлыстовые забросы на следующие виды:

Классический или основной – вертикальный, горизонтальный, кольцевой; Усложненный – волнообразный, извитый, вытягиваемым шнуром, наискось по отношению к руслу реки; Специальные – предусматривается изменение направления, используются относительно ветра с подъемом, изгибом, двойным подтягиванием, извитым подлеском.

Начинать осваивать технику заброса рекомендуется с внимательного изучения следующих важных моментов, которые в будущем могут быть использованы на практике. Основные принципы сформулированы следующим образом:

Правой рукой удилище удерживается за рукоять, ладонью левой руки прижимаем шнур немного выше от приманки; Охватив удобно и надежно снасть, выполняем несколько взмахов, шнур при их выполнении все время должен находиться в воздухе; Дополнительное ускорение шнуру придается за счет подтягивания шнура, на взмахе вперед или в обратном направлении. Это позволит придать шнуру большой кинетической энергии, снизить петлю полета даже при малой амплитуде, благодаря чему удается выполнить заброс легкой приманки на расстояние до 30 метров.

Отметим, что многие учебные пособия рекомендуют начинать отрабатывать технику ловли на газоне, однако, по мнению профессиональных рыболовов, правильнее начинать обучаться на водоеме, в реальной обстановке.

Советы по ловле начинающим рыболовам

Если используется для рыбалки сухая мушка, то ее рекомендуется покрыть до начало основной части процесса флотоном или жиром, в этом случае она дольше время сможет оставаться сухой; Обязательно следует использовать подсачек, с помощью которого удобно можно будет брать пойманную рыбу. Его длина не должна превышать метра, крепится он к поясному ремню с левой стороны; Если во время длительного использования сухой мушки она промокла, используя кухонную губку приманку быстро можно просушить, просто прижав ее к ней, в результате с мушки влага выйдет и впитается в губку; Во время ловли шнур может начать плохо скользить, что негативно сказывается на дальности заброса. В этом случае его нужно очистить, используя специальную жидкость, которая предлагается в рыболовных магазинах; В запасе должно иметься большое количество различных вариантов мушек относительно вида, размера и цветового оформления. Это позволит повысить шансы на поимку желанного трофея.

В заключение отметим, что нахлыстовая ловля – это перспективное мероприятие, конечно при условии, что все подготовительные мероприятия проведены ответственно. Конечно, такая ловля требует наличия определенных знаний и навыков, но если ими овладеть, то отправляясь на водоем, вы сможете всегда вне зависимости от погодных условий, активности рыбы рассчитывать на хороший улов.