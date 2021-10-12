Подуст: желанная добыча для опытного рыболова. Благодаря силе и выносливости этой рыбы, необычным при относительно небольших габаритах, вываживание ее —...
Мормышинг — термин, обозначающий вылов представителей подводной ихтиофауны с помощью мормышки. Для успешной рыбалки следует подбирать спиннинг особенно тщательно. Данный обзор...
Отличия берша и судака не очевидны на первый взгляд, но они есть. В южных водоемах России обитают рыбы, которых начинающие...
Эхолоты Лоуренс или Lowrance Elite – это серия высокотехнологичного оборудования для сканирования дна и обнаружения водных объектов с высокой точностью....
Рыбы берш и судак одного вида. В связи с этим их легко перепутать. Чтобы отличить водных обитателей необходимо обладать сведениями о некоторых...
Все линейки и модели спиннингов Блэк, описанные в данном обзоре, объединены под общим названием Black. Приведенная информация позволит купить спиннинг Блэк оптимальной модели,...
Судак — замечательно вкусная рыба. В то же время, она чрезвычайно умная и осторожная, поэтому выследить ее порой затруднительно. Кроме...
Когда дело доходит до ловли щуки, необходимо использовать верный тип лески нужной прочности. Я занимаюсь хищной рыбалкой более 20 лет,...
Календарь рыболова – инструмент, позволяющий подобрать оптимальный день для рыбной ловли основываясь на достоверные факты. Календарь рыбака может быть ориентирован...
Garmin 7SV (Гармин Страйкер 7) – самая продвинутая модель в серии Striker с 7- дюймовым экраном и разрешением 800 × 480 пикселей. Он...