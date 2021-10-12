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Спиннинг для мормышинга
Мормышинг — термин, обозначающий вылов представителей подводной ихтиофауны с помощью мормышки. Для успешной рыбалки следует подбирать спиннинг особенно тщательно. Данный обзор...
Спиннинг
Рыба берш
Рыбы берш и судак одного вида. В связи с этим их легко перепутать. Чтобы отличить водных обитателей необходимо обладать сведениями о некоторых...
Другая рыба
Спиннинг Блэк Black
Все линейки и модели спиннингов Блэк, описанные в данном обзоре, объединены под общим названием Black. Приведенная информация позволит купить спиннинг Блэк оптимальной модели,...
Спиннинг
Календарь рыболова – инструмент, позволяющий подобрать оптимальный день для рыбной ловли основываясь на достоверные факты. Календарь рыбака может быть ориентирован...
Календарь рыболова
Garmin Striker 7SV
Garmin 7SV (Гармин Страйкер 7) – самая продвинутая модель в серии Striker с 7- дюймовым экраном и разрешением 800 × 480 пикселей. Он...
Эхолоты
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